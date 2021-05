Firenze – Una giornata storica quella di ieri per la formazione giovanile delle Volpi Rosse Menarini. La squadra fiorentina di basket in carrozzina si aggiudica, infatti, lo scudetto vincendo contro la formazione romana “Giovani e Tenaci” per 86-39.

Lo scudetto è il giusto coronamento per l’impegno della società a livello sportivo, ma anche per la quotidiana attività sociale e di inclusione. Adesso manca l’ultimo tassello per completare una stagione perfetta: sabato e domenica la squadra senior delle Volpi Rosse Menarini si giocherà, proprio a Firenze, la promozione in Serie A.

“Un percorso che ci ha visto vincere sempre!” – commenta Ivano Nuti, presidente delle Volpi Rosse Menarini – “Abbiamo sconfitto la blasonata Briantea84 Cantù, poi Padova campione uscente e tutte le altre fino alla doppia finale con i Giovani e Tenaci di Roma. Tutto ciò è frutto di tanto lavoro con i nostri ragazzi nati e cresciuti nella nostra società. Il merito maggiore va proprio a loro, agli allenatori e alle loro famiglie che hanno fatto in modo di non farli mai mollare. Questa conquista è una grande iniezione di autostima che sicuramente questi ragazzi si ritroveranno nell’affrontare il loro percorso di vita”.

Il coach Alessandro Chierici: “Siamo molto contenti di questo scudetto, che gratifica il lavoro di tutta la squadra. Dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un punto di partenza e non di arrivo da cui trarre la forza per fare sempre meglio sia in campo che nella vita. Prossimo obiettivo è ben figurare al concentramento organizzato a Firenze, il 29 e 30 maggio, per la promozione in serie A della nostra prima squadra”.

Cosimo Guccione, Assessore allo Sport del Comune di Firenze: “Siamo molto contenti di questa vittoria, una bellissima pagina per il basket in carrozzina italiano e lo sport fiorentino. Questo successo è il risultato di un lavoro importante. Un grande plauso al presidente Ivano Nuti, allo staff, alla società e agli atleti per una stagione ricca di emozioni ma anche a coloro che hanno manifestato vicinanza a questa bella realtà che ha portato in alto il nome di Firenze”.

Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini (title sponsor delle Volpi Rosse Menarini) dichiarano: “Tutta la Menarini è orgogliosa di questi ragazzi volenterosi, pieni di passione, grinta e grande spirito di unione e solidarietà. Li seguiamo da dieci anni e abbiamo visto crescere molti di loro che sono diventati un grande punto di riferimento per i più piccoli. Il loro impegno e quello dello staff sono encomiabili e Menarini è fiera di ogni singolo giocatore. Questo è un traguardo e una vittoria incredibile che meritavano! Complimenti ai “Giovani Campioni d’Italia”!”

Questa la squadra dei giovani campioni d’Italia: Riccardo Innocenti, Matteo Mordenti, Samuele Cini, Joel Boganelli, Andrea Mucci, Daniele Filippeschi, Luigi Tozzi, Riccardo Tozzi. I coach Alessandro Cherici e Antonio Calamai.