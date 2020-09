Firenze – Regionali, primi dati dell’affluenza alle urne, alle 12,28 di oggi, domenica 20 settembre, i cittadini che si sono recati a votare sono il 14.23%. A Firenze alle 12,38 la percentuale dei votanti è del 15, 83%. Il brutto tempo della prima mattinata un effetto ce l’ha avuto: niente ressa per votare prima della scampagnata domenicale, ma alla spicciolata, mascherina in viso e pronti a rispettare le indicazioni sanitarie, i fiorentini sono arrivati. Il flusso ha cominciato a intensificarsi verso l’ora di pranzo, quando il sole è rispuntato. Un voto che senza dubbio sarà condizionato dalla pandemia, un voto che mai come quest’anno mette fibrillazione per il futuro della Regione, che è in bilico, per la prima volta dalla sua nascita, fra centrosinistra e destra. La scelta è fra 7 candidati alla poltrona di governatore per 15 liste, con possibilità di voto disgiunto. Ma oggi il rito del voto è scandito piuttosto dalle sanificazioni delle cabine, dalla igienizzazione delle mani, della matita, dalle corsie preferenziali per gli anziani e per le persone con difficoltà motorie. I seggi che si sono aperti alle 7 per le consultazioni elettorali di oggi e domani, vedono i cittadini andare al voto, in Toscana, per il Referendum costituzionale, le Regionali, e, in nove comuni, anche per l’elezione del sindaco. I seggi oggi sono aperti fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi seguiranno gli scrutini del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle 9 di martedì 22 settembre. Sono esattamente 2.985.115 i cittadini chiamati alle urne in Toscana per eleggere il nuovo presidente e i 40 nuovi consiglieri della Regione. Il voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali si svolge ad Arezzo, a Viareggio, Coreglia Alteminelli e Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, a Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), a Cascina e Orciano Pisano (Pisa), a Follonica (Grosseto) e ad Uzzano (Pistoia).

Foto: L.G.