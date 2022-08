Firenze – A partire dalle elezioni del prossimo 25 settembre, Firenze è stata individuata, insieme a Roma, Milano, Bologna e Napoli, come sede per lo spoglio dei voti per corrispondenza provenienti dai cittadini italiani all’estero. Ciò comporta la necessità di reperire circa 1200 scrutatori e 300 presidenti di seggio da nominare in surroga per le sezioni della Circoscrizione Europa assegnate a Firenze. Un’enormità, in un momento in cui è difficle reperire scrutatori e presidenti anche per i seggi nazionali. Ma la novità c’è, e riguarda il fatto che la “chiamata” riguarda non solo gli iscritti nelle liste elettorali di Firenze ma anche dei comuni della Città Metropolitana di Firenze, che sono pertanto invitati a comunicare la propria disponibilità a svolgere l’incarico attraverso una piattafomra dedicata, creata appositamente dagli uffici.

L’appello ai cittadini di dare la propria disponibilità dell’assessore ai Servizi demografici del Comune di Firenze Elisabetta Meucci segue quanto concordato nel corso dell’incontro con la Corte d’appello di Firenze e la Prefettura, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro dell’Interno ai sindaci di Firenze e Bologna. E’ stata infatti resa esplicita la possibilità (idea nata nell’amministrazione fiorentina) di ricorrere per lo spoglio dei voti degli italiani all’estero anche a cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Città Metropolitana di Firenze e di ricevere le relative candidature a svolgere le funzioni di scrutatore anche da parte di coloro che non sono iscritti nell’apposito albo tenuto dal Comune di Firenze. La comunicazione di disponibilità a svolgere le funzioni di presidente e scrutatore dovrà avvenire utilizzando il form online all’indirizzo https://servizionline.comune.fi.it/volontariseggi/ entro il 9 settembre 2022. Le candidature pervenute dopo tale data saranno tenute in considerazione per eventuali sostituzioni e comunque fino a completa copertura dei seggi.

Missione che rimane comunuque difficile, quella di reperire la disponibilità di oltre 1200 scrutatori e 300 presidenti di seggio per lo spoglio delle schede dei votanti esteri, “ma stiamo lavorando in ogni modo possibile, anche mettendo a disposizione questa piattaforma per tutti coloro che vorranno iscriversi come scrutatori e presidenti per lo spoglio dei voti degli italiani all’estero – commenta l’assessore Meucci – E’ importante dare la massima diffusione a questa possibilità che l’amministrazione ha reso disponibile per svolgere un servizio civico assolutamente indispensabile”.