Siena – Wine&Siena apre le sue porte. Protagonisti oltre 200 produttori tra vino, food, spirits, birra, extrawine da tutta Italia. E poi seminari, showcooking, wine masterclasses e convegni. La manifestazione è la prima in Toscana dedicata alle eccellenze enogastronomiche e alle produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.

L’apertura, domani 31 gennaio, con la conferenza inaugurale di apertura alle 18:30 presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione. A seguire, a Palazzo Squarcialupi, alle ore 20 lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena.

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Ci saranno circa 700 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche. Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.

Al taglio del nastro della conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede della Banca Monte dei Paschi di Siena ci saranno Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi di Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del Comune di Siena, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena, Francesco Frati, rettore Università di Siena. Questa sarà anche l’occasione in cui sarà consegnato il premio Michele Incarnato Borghi e Cantine. A seguire la Small Plates Dinner con i ristoranti di Siena e i produttori di Wine&Siena a Palazzo Squarcialupi.