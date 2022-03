MONTECATINI TERME – Domenica 3 aprile 2022, alle ore 17, l’affascinante Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio di via Domenico Giusti 16, a Montecatini Terme (PT), ospita “Words for Earth”, la nuova linea Kartos che guarda all’ecosostenibilità firmata dall’artista Sara Lovari.

L’evento, patrocinato da Terme di Montecatini e presentato dal giornalista culturale Marco Botti, vedrà la presenza delle autorità di Montecatini Terme e della direzione delle terme.

La presentazione sarà l’occasione per vedere da vicino le quattro opere di Sara Lovari realizzate per Kartos, che hanno ispirato la linea “Words for Earth”, in una sorta di mini personale.

Dopo la presentazione seguirà un aperitivo per tutti i presenti nel Caffè Storico Tettuccio interno alle terme.

WORDS FOR EARTH

Dall’incontro tra Kartos e Sara Lovari è nata “Words for Earth”, una linea sorprendente, innovativa ed ecosostenibile di quaderni, taccuini, to do list, biglietti e cartoncini su carta riciclata, shopper e pochette in carta lavabile, totalmente riciclabili e senza plastica nell’imballaggio, ispirati a quattro opere dell’artista toscana realizzate in esclusiva, scandite dalle parole universali Amore, Tempo, Rispetto e Vita.

La poetica e la ricerca materica che da anni caratterizza l’arte di Sara Lovari si sposa perfettamente con l’attenzione a temi come la tutela dell’ambiente, la corretta gestione dell’uso della plastica, la ricerca di materiali riciclati e la salvaguardia della matrice artigianale che porta avanti Kartos, icona di stile nel mondo della cartotecnica. In “Words for Earth” emerge ancora una volta una delle principali mission di Kartos, ovvero traguardare tradizione e innovazione con il rispetto dei canoni estetici e di qualità che contraddistinguono i suoi prodotti, senza perdere di vista l’utilizzo di nuovi sistemi di produzione e nuove materie prime derivanti dal vasto universo del riciclato.

“Ogni volta che presentiamo una nuova collezione cerchiamo di dare modo, a chi la vedrà, di capire un po’ di quella passione, amore e abnegazione che mettiamo nel nostro lavoro – spiega Stefano Severi, amministratore delegato di Toscana Carte Pregiate, titolare del marchio Kartos. – Oggi tutto cambia e per noi nasce l’obbligo di evolversi, di guardare oltre i nostri tradizionali confini, di scoprire cosa c’è dentro il cuore e intorno a noi, capire come poter riutilizzare i materiali per dargli una seconda vita. Con questa filosofia nasce Words for Earth”.

Nel 2022 Kartos ha accolto con grande entusiasmo la collaborazione con una delle più apprezzate e originali artiste italiane della sua generazione, Sara Lovari, che ha da sempre nelle sue corde una attitudine ideale per poter creare, trasformare, adattare e plasmare opere utilizzando ciò che trova. “Insieme a lei abbiamo iniziato un viaggio verso l’Amore, il Tempo, il Rispetto e la Vita – racconta Sara Severi, responsabile dell’ufficio marketing. – Da questi elementi sono nate quattro opere uniche da cui siamo partiti per realizzare una collezione della quale siamo molto orgogliosi, perché è esattamente quello che noi ci aspettavamo: sono le parole per il mondo a cui guardiamo… il mondo di Kartos.

SARA LOVARI

Sara Lovari è nata nel 1979 ad Avena di Poppi (AR). Esordisce nel mondo dell’arte nel 2007 e da quel momento la sua carriera è un crescendo di successi attraverso mostre e prestigiosi riconoscimenti. Le sue opere si distinguono per le applicazioni polimateriche che dialogano su supporti antichi e preziosi come libri d’epoca e cartine geografiche, dando vita a lavori apprezzati da critica, pubblico e collezionisti di tutto il mondo.

Nel 2014 è stata finalista al premio Arte Mondadori e vincitrice della sezione “nuove proposte” al premio Adrenalina. Nel 2015 ha esposto con una personale nel MAEC di Cortona dal titolo “Les Objects & The Letter-Room”. Nell’ottobre dello stesso anno è stata vincitrice di una borsa di studio all’Università dell’Oklahoma con “Art Residence Norman USA”, dove ha eseguito un ciclo di opere sul tema del viaggio. Nel 2016 ha vinto nella sezione “gold” al premio Adrenalina ed ha partecipato alla residenza artistica a BoCs Art di Cosenza. Nel 2017 è stata presente negli Stati Uniti a “Scope Miami Beach”, “Scope New York” e alla biennale del National Weather Center di Oklahoma City. Nel 2018 ha esposto con la personale “La ricerca del desiderio” nel Castello di Poppi e alla Barbara Paci Galleria d’Arte di Pietrasanta, nonché con “Le charme dans le mirror” alla Galleria Fidia di Roma. Nel 2019 ha preso parte al project room “Parte prima: la realtà” alla Luisa Catucci Art Gallery di Berlino. Nel 2020 ha esposto con la personale “A pesca di vita” nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli e con la personale “Regine di carta” nel Museo della Fraternita dei Laici di Arezzo. Nel 2021 la sua mostra “Scriptae” è stata allestita nel Museo delle Biccherne interno all’Archivio di Stato di Siena e l’installazione “Gladiatori di Carta”, realizzata assieme a Mauro Maurizio Palumbo, nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Negli anni ha partecipato anche a prestigiose mostre collettive e progetti artistici in tutta Italia. Lavora nel suo atelier di Piazza Soldani 12, a Poppi (AR). Collabora stabilmente con gallerie italiane ed estere.

KARTOS – TOSCANA CARTE PREGIATE

Kartos si distingue dal 1955 per la qualità dei suoi prodotti caratterizzati da un armonioso connubio tra alta artigianalità e arte. Una produzione che spazia dalle carte decorative alle carte da scrittura, da partecipazioni e biglietti augurali a pergamene e piccoli accessori.

Le pregiate carte nobilitate con oro in polvere rappresentano il fiore all’occhiello di una gamma di prodotti estremamente ampia, ispirata anche alle più attuali correnti grafiche, concepita per coniugare tradizione e contemporaneità. Dai quaderni ai blocchi, dai piccoli accessori alle carte per rivestire, fasciare e decorare, dalle carte regalo alle scatole regalo, dalle borse alle pochette, questo era ed è ancora oggi l’universo in cui opera Kartos con immutata attenzione e professionalità.

Da sempre i materiali utilizzati sono garantiti nel rispetto dell’ambiente. Le carte, formulate esclusivamente per i prodotti Kartos, provengono da aziende italiane certificate FSC. Dal 2012 il marchio è stato acquisito da Toscana Carte Pregiate, con l’intento di riaffermare il successo dello storico brand su un mercato che per oltre mezzo secolo aveva conosciuto Kartos come leader del settore cartotecnico e del packaging in Italia e nel mondo.

