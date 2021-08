“Il Festival del Viaggio è un evento particolare – ha detto Marras – in cui tutti possono trovare un’avventura da scoprire, una passeggiata da sognare, persino un viaggio da prenotare; ma anche momenti di informazione e riflessione sull’idea stessa di viaggio che, mai come adesso, in questa complessa fase che stiamo attraversando, assume un significato rinnovato. Siamo quasi alla fine di una stagione estiva con segnali positivi per la nostra regione, di ripresa dei flussi turistici, credo sia il momento ideale per soffermarsi a pensare al viaggio: appena concluso o da programmare!”.

Dopo la soddisfazione espressa sia dal direttore Agostinelli che dall’assessore viareggino Meciani, il direttore di Toscana promozione turistica, Tapinassi, si è soffermato dell’importanza dei contenuti presenti nel Festival: “La Toscana è un luogo di viaggio, una meta, ma evidentemente anche un luogo dove dei viaggi si parla, dove si organizza e si ragiona, dove alla luce della pandemia da covid si programma e si esplorano nuove possibilità. Fa piacere che all’interno del programma, attraverso le iniziative, si narri una Toscana ricca di opportunità, così come fa piacere che si valorizzi la fotografia, a cui attiene il dreaming, il saper suscitare il sogno che sta alla base dell’arte di invogliare il potenziale turista a scegliere quel posto. E’ molto importante anche l’impegno che la Regione fa per sviluppare il turismo lento, a cominciare dal turismo su due ruote, sull’uso della bicicletta e delle piste concepite per questo mezzo”.