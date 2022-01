Firenze – La rassegna XX SECOLO. L’INVENZIONE PIÙ BELLA, promossa da CSC – Cineteca Nazionale, con il sostegno del Ministero della Cultura, arriva al cinema La Compagnia di Firenze, con una proposta dei grandi capolavori del cinema, che tornano sul grande schermo.

L’appuntamento fiorentino con la rassegna curata da Cesare Petrillo (tra i più autorevoli conoscitori, non solo in Italia, del “cinema classico”, e fondatore con Vieri Razzini di Teodora Film) è dal 27 gennaio al 20 marzo (a cui seguirà una seconda tranche di programmazione, che andrà avanti fino al 29 giugno) al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r), grazie alla collaborazione con l’Area cinema della Fondazione Sistema Toscana.

La programmazione inizia con un omaggio a DON SIEGEL, con alcune delle opere a cui si deve la sua fama di autentico autore “di culto”: Contratto per uccidere, nato per il piccolo schermo ma approdato al cinema perché troppo violento per il pubblico televisivo; tre delle mitiche collaborazioni con Clint Eastwood, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, La notte brava del soldato Jonathan e Fuga da Alcatraz; e poi lo sfortunato (ma solo al botteghino) Chi ucciderà Charley Varrick, con un inedito Walter Matthau.

Mentre a concludere sarà il tributo a PETER BOGDANOVICH, scomparso pochi giorni fa, con L’ultimo spettacolo, Ma papà ti manda sola?, Paper Moon, E finalmente arrivò l’amore e Vecchia America.

Completano la programmazione (fino al 20 marzo) gli omaggi a TYRONE POWER (con Jess il bandito, Il segno di Zorro, Sangue e arena, Il filo del rasoio e Il prigioniero), la sceneggiatrice SUSO CECCHI D’AMICO (Processo alla città di Luigi Zampa, Senso e Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, I magliari di Francesco Rosi e Caro Michele di Mario Monicelli), BETTE DAVIS (Figlia del vento e Ombre malesi di William Wyler, Perdutamente tua di Irving Rapper, Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz e Che fine ha fatto Baby Jane? di Robert Aldrich, foto), INGMAR BERGMAN (Sorrisi di una notte d’estate, Il posto delle fragole, Il silenzio, Persona, Sussurri e grida), LEO McCAREY (Zuppa d’anatra, Il maggiordomo