Firenze – Ztl notturna straordinaria dalle 19, transennature di alcuni dei principali monumenti cittadini, nessun maxischermo predisposto nelle piazze cittadine, presidi nei luoghi dove si prevede maggior presenza di persone. Sono questi i provvedimenti che saranno istituiti domani sera in occasione della finale degli Europei di calcio in considerazione della possibilità di una massiccia presenza di tifosi in centro. Dalla prefettura infatti è arrivata all’Amministrazione comunale l’indicazione di prendere misure finalizzate alla prevenzione di eventuali criticità, di concerto con Questura, comando dei Carabinieri e anche con il concorso della polizia locale.

Sulla base di questo input, per limitare l’accesso dei veicoli in centro è stata disposta l’attivazione di una ztl notturna straordinaria, sull’esempio di quanto avviene in occasione dell’ultimo dell’anno, dalle 19 di domenica alle 3 del mattino di lunedì. Saranno in vigore quindi le stesse regole della normale ztl notturna estiva sia per i settori interessati (A, B, O, F e G) sia per i veicoli autorizzati al transito. Prevista l’accensione dei pannelli ai varchi della ztl e dove non presenti (via dell’Agnolo e piazza Piave) saranno collocate le transenne. Il provvedimento sarà comunicato anche sui pannelli a messaggio variabile posti sulle principali direttrici di accesso alla città. Inoltre, sempre dalle 19 di domenica alle 3 di lunedì, a tutela dei monumenti è prevista la transennatura dell’Arengario di Palazzo Vecchio e della Fontana del Nettuno in piazza Signoria, e dell’area tra il Battistero e il Duomo in piazza del Duomo. Alle transenne saranno presenti gli stewards. La Polizia Municipale, in collaborazione con le altre forze di polizia, sarà presente nei principali luoghi di aggregazione.