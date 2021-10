Firenze – Si chiuderà mercoledì 6 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze l’Inacustico Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari.

Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “INACUSTICO D.O.C. & MORE”, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. “INACUSTICO D.O.C. & MORE” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero.

Nell’ultimo anno Zucchero, per accorciare la distanza con il suo pubblico in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “INACUSTICO D.O.C. & MORE”.

Inizio ore 21. I biglietti – da 51,75 euro – sono in prevendita su ticketone.it e vivaticket.com, nei punti Box Office Toscana e, la sera del concerto, alla cassa dell’Anfiteatro, che ricordiamo si trova all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel parco delle Cascine.

Dalle ore 19,30 servizio accoglienza e assistenza dentro e fuori l’area del concerto. Area ristoro all’ingresso. A chi viene in auto si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine.

Foto: Zucchero Fornaciari (di Daniele Barraco)